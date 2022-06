Ich bin gelernter Bankkaufmann und seit nunmehr 20 Jahren als Software-Entwickler in der Finanzbranche tätig. Als Software-Entwickler kann ich mich zwar auch für das Programmieren von Expert Advisors des Metatrader begeistern (Algo-Trading), am meisten macht mir aber das Zusammenstellen von Aktien-Portfolien mittels fundamental orientierten Anlagestrategien Spaß. Dies will ich gerne mit diesem Portfolio unter Beweis stellen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre