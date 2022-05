Frank Herres

Begonnen hat meine Leidenschaft für das Trading 1992 durch die Teilnahme am Planspiel Börse der örtlichen Sparkasse. Ohne jegliche Vorkenntnisse und mit viel Glück hat unsere Schülergruppe den ersten Platz in der Stadt Trier erreicht. Mein Interesse war geweckt und 1993 konnte ich mit der Volljährigkeit mein eigenes Depot eröffnen. Seitdem habe ich viele Höhen- und einige Tiefen an den Märkten miterlebt (u.a. Asienkrise, Auf- und Abstieg Neuer Markt, 11.09.2001, Finanzkrise 2008/09, Corona). Durch meinen äußerst kurzfristigen Tradingansatz bin ich aber aus all diesen Phasen mit einer positiven Rendite heraus gekommen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre