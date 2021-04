Seit ca 15 Jahren als Trader unterwegs. Mich interessieren vor allem langfristige Trends in die ich breit diversifiziert vor allem in Einzelaktien investiere. Zähle mich weder zu den klassischen Value-, noch zu den klassischen Growth-Investoren. Gerne kombiniere ich beide Ansätze in meinen Langfriststrategien zur Volatilitätssteuerung. Orientiere mich hauptsächlich an mittel- und langfristige Zukunftsaussichten und Fundamentaldaten, weniger an technischer Analyse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre