Kirsten Schwentke

Ich bin sowohl beruflich, also auch privat im Wertpapiergeschäft tätig. Beruflich bin ich Wertpapierberaterin einer Bank und bringen eine über 10 jährige Expertise mit. Privat interessiere ich mich ebenfalls für das Thema und Nachhaltigkeit. Ich lebe selbst vegetarisch und überwiegend vegan. Da ich von einer positiven Aktienmarktentwicklung aus gehe, ist dieses Portfolio dynamisch aufgestellt. Es kann in Aktien, ETF s, Fonds und Derivate investiert werden. Der Punkt Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. So hat sich die Politik weltweit ( 117 Staaten) auf die Agenda 2030 geeinigt, welche die 17 Nachhaltigkeitsziele hervorgebracht hat. Die Unternehmen in diesem Wikifolio trage alle ihr kleines Stück zu einer besseren und/ gerechteren Welt bei. Dabei soll nicht gerichtet werden, ob es ein großer oder ein kleiner Beitrag ist, der die Welt besser macht. Der Fokus liegt auf das Gute, was die Unternehmen zu dieser Welt beisteuern. Dabei kommt spielt die Größe des Unternehmens keine Rolle. Das mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre