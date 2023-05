Erste Erfahrungen im Wertpapierhandel habe ich vor ca. 15 Jahren gemacht. Seitdem habe ich viele Höhen und Tiefen durchlebt und so manche Hausse und Baisse erleben dürfen. Ich habe viele Bücher gelesen und Seminare besucht, das Wichtigste ist meiner Meinung nach jedoch Erfahrung. Nachdem ich Fonds, ETFs, Börsenbriefe, Musterdepots und auch andere wikifolio getestet habe und nicht zufrieden bin, Versuche ich es nun selbst. Privat handle ich auch manchmal mit Optionsschein und anderen Hebelprodukten; für ein wikifolio - bei dem anderen Leute Geld verwaltet - ist mir das aber zu riskant. Wir können auch so schöne Gewinne erzielen! Meine Strategie sind kleine, aber stetige Gewinne und das weitestgehende Nichtrealisieren von Verlusten (ich weiß, da werden jetzt manche mit den Augen rollen). Die meisten Aktien, die ich in das Portfolio des wikifolios aufnehme, handle ich privat auch. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre