Ich beschäftige mich seit ca. 16 Jahren mit der Börse und dem Handel mit Wertpapieren. Zuerst war es nur mein Hobby, mittlerweile ist es aber zu meiner großen Leidenschaft geworden. Ich bin mit viel Freude an dieser Arbeit und werde mein gesammeltes Wissen und Erkenntnisse aus der Vergangenheit in dieses wikifolio einfließen lassen. Meistens beschäftige ich mich Abends oder am Wochenende mit dem Thema Börse und Wertpapierhandel, habe aber auch tagsüber die Möglichkeit das wikifolio zu überwachen und eventuell schnell einzugreifen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre