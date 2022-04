Mein Name ist Michael Or, ich habe in den Niederlanden und England studiert und bin Diplom-Kaufmann und Master of Science with Merit Business and Management (Finance). Vor 15 Jahre bin ich am Aktienmarkt aktiv geworden, da mich die Beteiligung an Unternehmen als Vermögenswert überzeugt hat. Mit der Zeit ist die Erfahrung gewachsen und der Kapitalmarkt in seiner Gänze ist in meinen Fokus gerückt. Die Begeisterung ging so weit, dass ich in meinem Studium meinen Schwerpunkt auf die Fundamentalanalyse börsengelisteter Unternehmen legte und meine Dissertation einem finanzmathematischen Thema zur Analyse von Ineffizienzen im Kapitalmarkt gewidmet habe. Mit den Jahren ist somit ein umfangreiches Wissen entstanden, welches stetig ausgebaut wird, um langfristig an den Kapitalmärkten einen Alphafaktor zu generieren. Meine Motivation ein Wikifolio zu gründen liegt darin, dass es dank der Plattform mit nicht viel administrativen Aufwand möglich ist, einen Hedgefonds zu betreiben. Mit dem Modell der Performance Gebühr bei Wikifolio entsteht dadurch für mich die Möglichkeit mein Wissen und Arbeit jedem Investor zur Verfügung zustellen und für mich eine Entgeltung bei positiver Entwicklung zu generieren. mehr anzeigen

