Christian Pies

Erfahrungen in Wertpapieren, vor allem Aktien, habe ich seit circa 20 Jahren. Meinen Ansatz ist eine Mischung aus fundamentaler Analyse und der Fokus auf laufende Erträge. Ich finde, man sollte langfristig handeln, aber bei operativen Veränderungen schnell entscheiden. > siehe Wirecard < Bei längerfristigen Investments benötige ich einen triftigen Grund, zum Beispiel Wachstum und/oder Dividenden. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolio, sowie in einzelnen Aktien in dem Wikifolio enthaltenen Werten, direkt oder indirekt investiert bin. Darüber hianus will ich darauf hinweisen, dass jegliche Kommentare nur meine persönliche Meinung widerspiegeln und nicht als Handlungsempfehlungen zu verstehen sind. Bei Investments in Aktien, Zertifikate und Derivate, besteht immer ein Totalverlustrisiko. VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR FOLGEN UND DEN WEG IN DIE ZUKUNFT POSITIV BESCHREITEN !!! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre