Ich bin seit 20 Jahren in der Finanzbranche tätig und befasse mich täglich mit den Gegebenheiten an den Börsen, der Wirtschaft und Politik. Ich habe alle Krisen der letzten 20 Jahre mitgemacht. Meine Wikifolios haben einen unerschiedlichen Investementansatz. Um genaueres zu erfahren lesen sie bitte die einzelenen Handelsideen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß beim investieren in meine Wikifolios! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre