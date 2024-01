GoNostradamus

Meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Börse und Aktien hatte ich in der Schule beim klassischen Börsenspiel der Sparkasse. Dies ist mittlerweile gut 2 Jahrzehnte her und war der Startpunkt für eine erfahrungsreiche Reise in die Börsenwelt. Nach diversen Bären und Bullenmärkten wuchs die Begeisterung für das Thema und ist schon lange Teil meines Alltages geworden. Ich handle zu 80% nach technischer Chartanalyse und unterstütze diese Meinung mit etwas 20% durch die fundamentale Analyse, so ist es mir in meinen Privaten Depots über die Jahre immer wieder gelungen eine Outperformance gegenüber meines Heimatindex dem Dax zu erreichen! Ziel meiner Wikifolios ist es einer breiteren Masse an Menschen die Möglichkeit zu geben von meiner Erfahrung zu partizipieren. Ich handle unter anderem Einzelaktien, Fonds, Anleihen, Hebelprodukten, verschiedene Zertifikate und CFD´s. Wichtig ist ein gesundes Risikobewusstsein und der für jede Situation passenden Absicherungsstrategie. „Wer Sicherheit sucht, wird immer für die arbeiten, die das Risiko suchen“ Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halten und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre