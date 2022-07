Ich handele seit ungefähr 1991, als ich über die VL-Leistung in einen Dekafond investiert habe, danach habe ich mich weiter mit dem Thema Aktien und Börse auseinandergesetzt, wobei ich so ab 2008 zum Trading gekommen bin. Das Ergebnis war neutral bis leicht negativ, bis ich so um 2017/2018 auf Martin Hlouschek und sein ADX System gestoßen bin, seitdem bin ich auch auf diesem Gebiet recht profitabel. Seitdem nutze ich sein System für Investitionen, die nicht für ganz langfristig geplant sind. Diesen ADX Ansatz verfolge ich auch hier, wobei ich möglichst nur mit Wochen- und Monatssignalen arbeiten möchte. Eine tiefergehende Analyse des Marktes ist nicht nötig, da alles im ADX zu sehen ist, so daß auch eine Handelsanalyse nicht sehr lange dauert. Es müssen nur die Handelssignale auf Plausibilität gecheckt werden. mehr anzeigen

