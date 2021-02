Julian Lange

Ich beschäftige mich mit Unternehmen, die zukunftsträchtige Technologien oder Lösungen anbieten und in ihrer Branche ein 'innovative leader' sind, also die Innovation vorantreiben. Dabei befasse ich mich mit Großunternehmen genauso wie mit Hidden Champions, Börsenneulingen und nicht börsennotierten / Wichtig ist mir eine ausgewogene Mischung sowohl der verschiedenen Branchen als auch der Länder. Die Branchen, in denen ich hauptsächlich nach spannenden Unternehmen suche sind grob eingegrenzt die folgenden: - E-Commerce / Digital Payment - Next Gen Internet - Digital Media - Consumer Hardware & AI - Erneuerbare Energien - Elektromobilität - Pharma & Biotech - Future Ressources Meine Entscheidungen treffe ich aufgrund von fundamentalen Gesichtspunkten und brancheninternen Vergleichen mit der direkten und indirekten Konkurrenz, dem Newsflow sowohl wirtschaftlich, als auch regional- und weltpolitisch, sowie der Marktsituation einzelner Märkte und auch charttechnisch. Ich überprüfe die Unternehmen regelmäßig über genannte Kriterien auf die intakte Trendstärke und handele dementsprechend. Trotz des aktiven Ansatzes ist der Anlagehorizont langfristig gewählt. mehr anzeigen

