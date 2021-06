Giancarlo Sanna

Mein erstes Depot habe ich bereits während meiner Schulzeit eröffnet und kann mittlerweile auf 12 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt zurückblicken. Meine Ausbildung schloss ich bei der DWS ab, wo ich wertvolle Einblicke in den professionellen Vermögensverwaltungsbereich erhielt. Da es mich beruflich mittlerweile woanders hin verschlagen hat, sehe ich hier bei Wikifolio eine gute Gelegenheit meine Erfahrung zu erweitern und teilen. I opened my first securities account while still going to school and can look back onto 12 years of experience in the capital market. My apprenticeship at Deutsche Banks asset managament division DWS provided me with valuable insights into professional portfolio management. Since I work in another branch these days I see wikifolio as an opportunity to share and expand my expierence. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser kann Positionen in den behandelten Werten halten. Der Verfasser übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

