Hallo zusammen! Danke dass Sie sich für mich und meine Wikifolios interessieren! Mein Name ist Alexander Prier. Ich bin im Mai 1978 geboren und damit nicht nur Stier, sondern auch Börsenbulle. In der Schule war ich eine Pfeife, bis die Wahrscheinlichkeitsrechnung in mein Leben kam. Kein Wunder dass mich in meiner Lehre zum Bankkaufmann und dem darauf folgendem BWL Studium bald nur noch die Börse interessierte. Und so wurde ich schnell zum Börsenguru in Europas größter Finanzcommunity: Ich gewann zahlreiche Börsenspiele (die mich ua nach New York an die Wall Street führten), hatte eine eigene Börsenhotline, Einladungen und Interviews in ARD, NTV, Frankfurter Rundschau, uvm. Mein Schwerpunkt war schon damals NEO (Nachhaltig- Ethisch- Oekologisch). Neben der Stochastik ist die Intuition meine größte Stärke. Anfang des Jahrtausends erkannte ich die Übertreibungen und wandte mich meiner zweiten großen Begeisterung zu: Der Kunst. Auch hier begleitete mich mein gutes Näschen für Trends. Viele spätere Stars waren Gast auf meinen Veranstaltungen, ich gab über viele Jahre zwei Musikmagazine heraus und bereiste die Welt als DJ. 2006 hatte ich einen Burn Out, all die Begeisterung hatte dazu geführt, dass ich immer drei Jobs parallel am laufen hatte und quasi rund um die Uhr arbeitete. Ich lief den Jakobsweg nach Santiago, erkannte was ich in all dem Erfolg gesucht hatte. Mich selbst. Die finanzielle Freiheit, die mir der Aktienmarkt seit 25 Jahren ermöglicht, nutze ich seitdem konsequent für Persönlichkeitsentwicklung. Ich absolvierte zahlreiche Aus- und Weiterbildungen in Meditation, MBSR (Achtsamkeitsbasierter Stressreduktion), Phytotherapie, Psychotherapie und Achtsamkeit. Seit vier Jahren bin ich der Ausbildungen zur Focusing Therapie, die sich schnell als Gamechanger für meine Arbeit als Coach und meinen Erfolg an der Börse herausstellte. „Wer sich selbst kennt hat an der Börse nichts zu fürchten.“ (Markus Koch) Die in all den Jahren aufgebaute emotionale Kompetenz hilft mir, um auch in hektischen Lebens- und Börsenphasen einen ruhigen Kopf und einen gewissen Abstand zu bewahren. Bei den volantilen Wachstumsmärkten, vor allem den Kryptomärkten ist die Mischung aus Achtsamkeit und Gelassenheit Gold wert. Meine Arbeit nenne ich „hARTcore Performance“. ART: Zum Einen ist es eine Hommage an die Altmeistern Kostolany und Lynch: "Börse ist Kunst und ich bin Künstler! CORE: Zum zweiten geht es in meiner Arbeit, als Coach, Künstler und Wikifolio Trader, immer darum, an die Essenz, den Kern zu kommen. Was treibt die Märkte gerade wirklich? Was ist das Große Ganze? Und natürlich ist es auch eine augenzwinkernde Anspielung auf meine Börsenerfolge der letzten 25 Jahre. Ich ernähre meine Familie und mich seit 25 Jahren von der Börse. Das heißt hohe Gewinne, hohe Verluste und auch Zeiten in denen man über Jahre trotz sehr viel Arbeit so gut wie gar nichts verdient. Deshalb teile ich nun auch mein Wissen aus Börse und Persönlichkeitsentwicklung als Coach. Hier lasse ich die Menschen sich selbst erkennen, was sie brauchen, damit sie beim Thema Geld so etwas wie Leichtigkeit, Souveränität, Gelassenheit, Zufriedenheit, Glück, Erfolg erfahren. Das ist, unabhängig von finanziellem Besitz, bei den wenigsten Menschen der Fall. Und auch das ist Kunst. Danke für Ihr Vertrauen! Alexander Prier Noch ein kleiner Überblick über meine Wikifolios: ♖ Mein Bestseller das NEO BOOM 4Kids and Hits ESG ist gegründet um Geld für meine Kinder anzulegen. Da ich am Markt nichts Gutes fand, habe ich einfach etwas eigenes gemacht. Fokus sind Zukunftsthemen aus allen Bereichen, breit gestreut, mit Übergewichtung auf die Branchen die ich gerade fundamental und charttechnisch am interessantesten finde. ♖ Das GREEN CRYPTO DeFi NFT Ripple FXs setzt voll auf die boomende Krypto und Blackchain Branche und ihre Use Cases wie DeFi, NFTs und weitere sogenannte Ripple Effekte. Dabei war mir schon frühzeitig das Thema grünes Krypto Mining wichtig. Danke Elon, dass Du nun auch nochmal alle darauf hingewiesen hast! Alles was mit regenerativen Energien zu tun kann vertreten sein und bringt zwei entscheidende Vorteile: 1/ langfristig sehr aussichtsreich, Thema Klimaschutz und Unabhängigkiet von fossilen Energien, vor allem russischen. 2/ Als Gegenpol zu den hochvolantilen Cryptomärkten konnten wir im jüngsten Kryptocrash den Markt hartcore outperformen! ♖ Ganz neu ist das hARTcore NEO BOOM TO KRYPTO MOON. Hier ist das Ziel Inflationsschutz, vor allem durch Bitcoin, Altcoins, Blockchain, aber auch durch Rohstoffe und Edelmetalle. ♖ Das NEO BOOM Ridin Digital Bulls AB setzt auf das Zeitalter der Digitalisierung und alle digitalen Trends die durch Corona einen Turbo erfahren haben und weiter erfahren werden. ♖ NEÖ Green Sustainable AB Mein konservativstes Wikifolio, seit 2014 am laufen und seitdem mit ca 8% Netto Rendite für die Anleger. Besonders grün und ohne Krypto Anteil. ♖ HIGH HEALTH Cannabis Blockchain. Hier investieren wir in alternative Heilmethoden und Blockchain Geschichten. Die Cannabis Werte sind aktuell noch in einer Konsolidierung und deshalb untergewichtet. Sollte der Trend drehen und man auf diese Branche setzen wollen ist dieses Wiki eine möglicherweise gute Option. Die Wikifolios sind als REAL MONEY ausgezeichnet, d.h. ich bin in den Wikifolios im Normalfall selbst mit mindestens 5.000 Euro investiert. Bitte beachtet den Disclaimer. Ich gebe immer mein Bestes, vergangene Erfolge sind aber nicht für die Zukunft erwartbar. Ich bin Künstler und kein Anlageberater! Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen! ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….. 🗽 N E O B O O M Alexander Prier. Modern Fund Manager. Künstler. Coach. www.alexanderprier.de www.instagram.com/h_aARTcore ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….. mehr anzeigen

