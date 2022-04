Niklas Boehlke

Ich habe meine Liebe für Aktien entdeckt, als mein damaliger Chef mich bat für seine Dividendenwachstumsstrategie eine automatisierte Aktien-Datenbank zu erstellen. Diese Datenbank nutze ich noch heute, um meine neuesten Entdeckungen zu analysieren. Durch meinen Master-Abschluss in BWL bzw. Management habe ich das notwendige Handwerkszeug um Unternehmen über ihre finanziellen Kennzahlen hinaus zu analysieren. Mein persönliches Ziel lautet durch intelligentes Investieren so schnell wie möglich finanzielle Unabhängigkeit und schließlich finanzielle Freiheit zu erlangen. Gleichzeitig macht mir das Investieren auch einfach Spaß, so dass ich nach der Arbeit z.B. gerne „Seeking Alpha“ Artikel zum Entspannen lese. Ich handele seit Herbst 2020 erfolgreich mit Aktien. Man könnte zwar sagen, dass die Flut alle Boote hebt, bisher schlägt mein interner Zinsfuß jedoch die Marktrendite. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung