Hartwig Eigenbrodt

Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war ich über 25 Jahre bis Ende 2016 in der Versicherungsbranche in verschiedenen Funktionen tätig. Seit 2017 habe ich mich dem Modellautohandel-Handel (colognemodelcars) gewidmet. Anfang 2022 habe ich begonnen, meine Aktivitäten langsam zurückzufahren. Das Interesse an der Börse, der Vermögensanlage, der Wirtschaft und der Politik besteht solange ich denken kann. Für mich an Bedeutung gewonnen hat es dadurch, dass ich auch langsam in die Situation komme, mir Gedanken zur finanziellen Absicherung meines Alters machen zu müssen. Dazu kommt, dass ich nicht unendliches Vertrauen in meine derzeitige private als auch betriebliche Altersversorgung habe. Kontaktmöglichkeiten: @hardyausk (Twitter) Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann. mehr anzeigen

