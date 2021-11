Ich handele seit 20 Jahren mit Wertpapieren an der Börse. Durch mein stetiges Interesse an der Börse konnte ich in dieser Zeit so viel Erfahrung sammeln, dass ich seit 2016 meinen Lebensunterhalt als privater Börsenhändler verdiene. Da es aktuell keine Zinsen auf dem Sparkonto gibt, habe ich ein System entwickelt, das in den Dax investiert und für zuverlässige und stabile Gewinne sorgen soll. Für das System reicht es meistens aus, einmal im Monat aktiv zu werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre