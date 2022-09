Andreas Möller

Ich bin in der Aktieneuphorie des Jahres 2000 zum Börsenhandel gelangt. Seitdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch die besten Aktien in Bärenmärkten deutlich verlieren können und dass Aktienfonds und ETFs keine wirkliche Lösung darstellen, da ihre Wertentwicklung in der Regel von den Märkten abhängig ist. Marktunabhängig an der Börse Geld zu verdienen ist ein anspruchsvolles Ziel, welches ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Wer jemals versucht hat, bei nachgegebenen Kursen "short" zu gehen, weiß wovon ich rede. Aber manchmal sind die einfachsten Strategien die besten und kosten weniger Zeit als gedacht... mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre