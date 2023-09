Heinz Gallmayer

Vor gut 50 Jahren als Deutscher-Bank Lehrling mit Maschinen Losenhausen AG die ersten Schritte im Aktienmarkt gemacht. Naja, so ist man eben in diesen Markt gekommen. Hat Höhen und Tiefen mitgemacht. Aber die Lust an Aktien nie verloren. Nach fast 40 Jahren Unternehmertum (aber nocht nicht ganz "draußen") macht man heute alles etwas ruhiger und gelassener aber eher effektiver. Der Ansatz zum DACH-Wiki kam nach der Analyse der bestehenden DACH-Wiki. Da will ich mit meiner Handelsidee eine Alternative bieten. mehr anzeigen

