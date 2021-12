HenSin5193

Hallo zusammen, mein Name ist Henrik und ich bin seit ca. 7 Jahre an der Börse Aktiv. Die Leidenschaft wurde vor über 12 Jahren durch meinen Onkel geweckt, der sich seit seiner Jugend mit Thema Börse befasst und erfolgreich investiert. Dem habe ich ich mich vor gut 7 Jahren angeschlossen und investiere seither in unterschiedlichste Anlageklassen (von Blue-Chip über Small-Cap bishin zu Optionsscheinen). Mein langfristiges Ziel ist es in Unternehmenswerte zu investieren, die ein lukratives und zukunftsfähiges Geschäftsmodell aufweisen bzw. interessante Technologien aufbauen und zur marktreife führen. Fokus soll dabei auf den Gesundheitssektor in Kombination mit dem Technologiesektor gelegt werden. Wenn ich mich nicht mit der Börse beschäftige, arbeite ich als Risikomanager in der Automobilindustrie. Viel Spaß mit dem Depot und auf eine gute Zeit! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre