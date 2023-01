Bernd Hackmann

Ich handel seit 2 Jahren mit Aktien, ETFS, Zertifikaten und Shorts. Auslöser zum eigenen Handel mit Wertpapieren war meine Enttäuschung über eine schlechte und teure Kapitalanlage, die ich unter dem irreführenden Namen „Rürup Rente“ abgeschlossen habe. Ich war anfangs zu wagefreudig am Aktienmarkt unterwegs und habe es mir nach anfänglichen Erfolgen als zu einfach vorgestellt. Mehr und mehr habe ich festgestellt, dass mir zu spekulative Strategien nicht liegen und mein Fähigkeiten dazu nicht ausreichen. Also habe ich wieder meiner anfänglichen Absicht besonnen, mein Geld eher sicher anzulegen und mich mit einer geringeren Renditen-Erwartung zufrieden zu geben. Die aktuelle Marklage (Januar 2022) sehe ich als noch nicht stabil an. Die Inflation in Deutschland wird nicht so schnell sinken- in den USA schon eher. Die Rezessionsgefahr in Deutschland und Europa ist nach wie vor gegeben, solange Putin weiter seinen unkalkulierbaren Krieg führt. Erst ein tatsächliches Ende des Krieges würde ich als einen sehr starken Impuls für die Märkte sehen, dem eine längere Zeit eine positive Entwicklung folgen wird. Solange das nicht so ist, sind für mich die Rallys zu unsicher und zu spekulativ- das überlass ich lieber Leuten mit stärkeren Nerven. Da bei meinem „Krisenportfolio“ nur eine Verschlechterung der Levermann-Scores Handlungs-Auslöser sein soll, werde ich diese an 4-5 Tagen der Woche checken und beobachten und gegebenfalls verkaufen und neu kaufen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre