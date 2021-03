Marco Reske

Vor etwa 15 Jahren habe ich meine ersten Aktien gekauft, damals als Hobby mit kleinen Beträgen und einer Rendite von 5-10% pro Jahr. Seit etwa 3 Jahren beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema, insbesondere in den Bereichen Mining und GreenTec, sowie vereinzelt Biotech. Letzterer Bereich ist seit Beginn der Corona-Pandemie stärker gewichtet. Es werden sowohl kurzfristige Daytradingchancen genutzt, also auch Langfristinvestments mit einem Anlagehorizont von bis 5 Jahren getätigt. Spätestens bei einem Gewinn von 100% wird der Einsatz rausgenommen und je nach weiteren Chancen die Gewinne laufen gelassen oder realisiert. Erster Verfünffacher: Benchmark Metals am 27.07.2020 Bisherige Tenbagger: Ballard Power am 13.01.2021, Sernova am 19.01.2021 Erfolgreichster Kurzzeittrade: Cytodyn 19.06.-29.06.2020 (+340%) mehr anzeigen

