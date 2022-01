Uwe Häkanshon

Unsere Obermatt Wikifolios werden im Augenblick von einem Dreierteam betreut: Hermann und Peter aus der Schweiz, Uwe aus Deutschland. Zusammen kommen wir auf 100 Jahre Erfahrung mit Märkten und Börsen, vor allem in der Schweiz und in Deutschland. Uns verbindet ein Value-orientierter Investmentansatz. Wir schauen uns die einzelnen Unternehmen an und möchten, wenn wir uns dafür entschieden haben, die Aktien langfristig halten. Von Modethemen halten wir nichts (von ESG vielleicht abgesehen, aber das sollte ja nicht nur eine Mode sein). Auf technische Analysen verzichten wir bewusst. Wir sind überzeugt, dass Obermatt eine sehr gute, für Laien geeignete Methode zur Titelauswahl darstellt. Angestrebt wird eine jährliche Rendite zwischen 5 und 8 Prozent, damit die Inflation ausgeglichen und eine reale Rendite von drei Prozent erreicht wird. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre