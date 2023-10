Benjamin Hüttche

Meine berufliche Reise begann im Inhouse Consulting bei der UniCredit in München, wo ich spannende Projekte im Risikomanagement und strategischen Marketing begleiten durfte. Danach zog es mich zum Transformation Team von Horváth & Partners. Auch in der Schweiz blieb ich dem Thema Wandel treu: Sowohl bei Ernst & Young als auch bei der Credit Suisse lag mein Fokus auf der Transformation von Geschäftsprozessen. Doch nicht nur der Beruf, auch das Privatleben ruft nach Veränderung: So gönnte ich mir eine Auszeit für Reisen und Familienzeit, während meine Partnerin ihr eigenes Business startete. Als frischgebackener Vater nutzte ich die Elternzeit für Weiterbildungen, vor allem in den Bereichen KI, Mathematik, Banking und Finance. Seit einigen Jahren bin ich leidenschaftlicher Trader und nutze meine Kenntnisse, um fundierte Entscheidungen an der Börse zu treffen. Aber egal, wie hektisch das Berufsleben auch sein mag, meine Familie steht immer im Vordergrund. Meine Interessen sind breit gefächert, von Wirtschaft bis Politik, und ich freue mich immer über einen regen Austausch. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre