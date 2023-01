Ich habe Erfahrung mit Wertpapieren seit dem Jahr 2000. Ich bin 1979 geboren. Ich war beim Telekom hype dabei, Q-cells, Solarworld usw. Bisher handelte ich mein Depot eher mit +-0 Gewinn und vieler verlorener Zeit. Von Fibonacci, Descending Broadening Wedges, RSI, MACD halte ich nichts. Mein System läuft stur nach Zahlen. Wie es genau funktioniert wird nicht verraten. Ich hatte bisher noch 3 andere Depots bei wikifolio. Das waren Fehler. In diesem Depot will ich mich an meiner Perfomance messen lassen und nicht an vieler Worte. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre