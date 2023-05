Sven Albinus

Seit über 20 Jahren bin ich aktiv im Börsenhandel tätig. In den Anfangsjahren war es vor allem eine Zeit des Ausprobierens und Lernens durch Versuch und Irrtum. Ich habe verschiedene Strategien mit verschiedenen Anlageinstrumenten getestet und optimiert, zahlreiche Backtests durchgeführt und gelernt, mit Rückschlägen und meiner eigenen psychologischen Verfassung umzugehen. In den letzten Jahren habe ich mich verstärkt auf den Handel mit Aktien konzentriert, nicht zuletzt aufgrund steuerlicher Aspekte - ich handle über eine vermögensverwaltende GmbH. Nach vielen anderen Versuchen bin ich letztendlich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass langfristiger, professioneller Aktienhandel einer der wenigen tatsächlichen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit ist. Dabei kam ich schon früh mit der Literatur von Peter Lynch, Stan Weinstein und David Rayn in Kontakt. Meiner Meinung nach ist das wichtigste Erfolgsgeheimnis an der Börse: "Stay in the Game". Seit Ende der 90er Jahre investiere ich aktiv mit meinem eigenen Kapital. Die Internetblase, 9/11, die Finanzkrise und die Corona-Pandemie waren sicherlich keine einfachen Marktbedingungen. Trotzdem bin ich nach wie vor dabei und mein Depot ist langfristig kontinuierlich gewachsen. Wenn es um Gedanken zur aktuellen Marktlage geht, folge ich gerne zwei gängigen Thesen: 1. Man kann den Markt weder vorhersagen noch das Timing optimieren. 2. Langfristig werden jedoch Qualitätsaktien immer an Wert gewinnen. Für mich geht es eher darum, die Psychologie der Marktteilnehmer zu verstehen und diese mithilfe von Disziplin und Risikomanagement statistisch zu meinem Vorteil zu nutzen. Beim Handel orientiere ich mich gerne am Pareto-Prinzip: Ich investiere 20% meiner Zeit, um 80% des Erfolgs zu erzielen. Schließlich bedeutet finanzielle Unabhängigkeit, seine Zeit vor allem für andere Dinge nutzen zu können, anstatt sich jeden Tag von Chartmustern und Finanznachrichten abhängig machen zu müssen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hauptsächlich mit Wochencharts arbeite. Für die Aktienanalyse benötige ich etwa 1-2 Stunden am Wochenende und gelegentlich höchstens 10-15 Minuten täglich, um meine Strategie erfolgreich umzusetzen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre