Mein Interesse am Wertpapierhandel geht zurück in meine Schulzeit, während welcher es bereits von der lokalen Sparkasse initiierte Börsenspiele gab, an welchen ich mit Begeisterung teilnahm, und die damals verfügbaren Medien (Zeitungen, TV, Videotext) verschlang. Seitdem hielt ich entweder Musterdepots, zunächst "manuell" per Excel, später online und investiere auch mein eigenes Kapital erfolgreich in Wertpapiere. Zwischenzeitliche Rückschläge (2001, 2008) wurden durch teils abwartendes, teils aggressiv antizyklisches Handeln ("buy when everybody sold") ohne langfristige Verluste weggesteckt, und die "lessons learned" in ein mittlerweile breiter gefächertes und mit kalkuliertem Risiko versehenes Bouquet inkludiert. mehr anzeigen

