InvestHoernchen

Freut mich, dass du vorbeischaust. Der Kapitalmarkt war schon in jungen Jahren ein fester Bestandteil meiner Freizeitbeschäftigung. Ich bin seit 2014 an der Börse vertreten und konnte schon einige Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln. Seit 7 Jahren trade und handel ich aktiv mein privates Portfolio und möchte die Strategie hier in Wikifolio.com vorführen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Die Haftung für entstandenen Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre