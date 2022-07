Marcus Vollertsen

Ich bin 34 Jahre alt und handle bereits seit 11 Jahren mit Wertpapieren. Ich habe als Daytrader erste Erfolge erzielen können, jedoch hat mich dann irgendwann der langfristige Ansatz viel mehr gereizt. Ich sehe das Investieren in Aktien in der heutigen Marktlage als Alternativlos an und investiere deshalb Monat für Monat einen großen Teil meines Nettoeinkommens in den Aktienmarkt um langfristige Renditen zu erzielen. Dividenden werden 1:1 reinvestiert. Durch diesen kontinuierlichen Investitionsansatz und die Verwendung von Sparplänen profitiere ich vom Durchschnittskosteneffekt. Darüber hinaus versuche ich unterbewerte Aktien zu finden bzw. antizyklisch zu kaufen mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre