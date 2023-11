Dominikus Jödicke

Willkommen bei iThinkSharply ! Berufserfahrung habe ich unter anderem in folgenden Bereichen gesammelt: Mergers & Acquisitions Beteiligungscontrolling Derivatehandel Das Fundament dessen bilden die beiden separaten Studiengänge „Finanzmanagement“ und „Mathematisch-Technische Softwareentwicklung“. Unter anderem spreche ich: C, PYTHON Im Blick auf das Große und Ganze ergeben meine Auswertungen, dass die Anlageklasse „Aktien“ in der Vergangenheit eine weitaus höhere inflationsbereinigte Rendite generiert hat, als dies für andere Anlageklassen der Fall war. In Bezug auf die inflationsbereinigte Rendite, folgen im größeren Abstand zum Aktienmarkt, eng beieinander liegend, Unternehmens- und Staatsanleihen. Etwas abgeschlagen kommen danach Immobilien. Langfristige Bargeldhaltung lohnt sich unter Renditegesichtspunkten meiner Meinung nach nicht. Und mit einem Korb voller Rohstoffe hätte ich inflationsbereinigt sogar einen Verlust erlitten - einzige Ausnahmen bei den Rohstoffen bilden hierbei Gold und Rohöl. Seit 1996 bin ich an den Aktienmärkten aktiv und habe dementsprechend viel Zeit mit Unternehmensbewertungen verbracht. Während meines Reifeprozesses habe ich nach und nach Themen wie Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Spieltheorie für mich entdeckt. Als natürliche Folge dessen kamen in jüngerer Vergangenheit Big Data und Künstliche Intelligenz hinzu. Als One-Man-Show kann ich das Rätsel der Märkte auf mathematische Weise natürlich nicht endgültig lösen – dessen bin ich mir bewusst. Jedoch habe ich für mich persönlich festgestellt, dass mein rational-getriebener Handels- und Investitionsansatz mir unglaublich dabei hilft, zumindest kurzfristige Marktreaktionen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten versehen zu können. Dabei lege ich besonders großen Wert auf die Sentiment- und die Orderflow-Analyse. Aufbauend auf diesen grundlegenden Erkenntnissen möchte ich deswegen meine wikifolios gestalten. Die Ausrichtung des Handels bewegt sich in Abhängigkeit vom jeweiligen wikifolio im Bereich zwischen Rendite- und Wachstumsorientiertheit. mehr anzeigen

