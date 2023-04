Florian Pattis

Als Software Ingenieur mit 10 jähriger Berufserfahrung kann ich die Relevanz der IT-Firmen und ihrer Produkte gut beurteilen. Ich verstehe, welche Software und Hardware verwendet wird, wie zufrieden die Kunden damit sind und ob und wie einfach diese Software von einem Produkt einer anderen Firma ersetzt werden kann. Dabei fällt es mir leichter als Außenstehenden zu beurteilen, ob ein Trend anhaltend oder temporär ist. Bei der Bewertung von Unternehmen achte ich vor allem auf Burggräben (Moats), Zukunftssicherheit, eine gute Bilanz und solide Cashflows. Dabei ist es mir im vergangenen Jahr (2022) erfolgreich gelungen, Unterbewertungen aufzudecken und in solche Unternehmen zu investieren: Best buys: (Performance % Stand 07.04.2023) Meta Platforms: kauf bei 100€ (+97%) Alibaba: kauf bei 77€ (+22%) Tencent: kauf bei 36€ (+25%) Zalando: kauf bei 26€ (+42%) E.ON: kauf bei 8,55€ (+36%) Salesforce: kauf bei 150€ (+18%) Tesla: kauf bei 120€ (+40%) SAP: kauf bei 90€ (+30%) Infineon: kauf bei 25€ (+44%) Die aktuellen Prognosen, das nächste Jahr betreffend, gehen weit voneinander: Viele Fragen stehen im Raum: Wird die Inflation zurückgehen? Wie schnell, wie viele Zinserhöhungen wird es noch geben? Wann gibt es die ersten Zinssenkungen? Wird es zu einer Rezession kommen? Ich glaube, dass so große Unsicherheit viele gute Einstiegschancen birgt und es in solchen Zeiten wichtig ist, auf solide Refinanzierung zu achten. Viele Unternehmen wurden zu Unrecht abgestraft und andere zu Recht. Ich informiere mich täglich zu den aktuellen Entwicklungen, höre Podcasts, lese Bücher und verfolge Experten-Interviews. mehr anzeigen

