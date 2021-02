Den Handel mit Aktien mache ich seit ich Mitarbeiter Aktien im Jahr 2004 bekommen habe. Bis heute hatte ich selten einen Verlust stehen. Was ich nicht verstehe kommt nicht ins Depot. Ansonsten kaufe ich auch in der Krise. In meiner Freizeit analysiere ich die Börse und lese diverse Zeitschriften zu den Thema. Wenn sich eine Idee gut anhört und ins Profil passt bin ich dabei. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre