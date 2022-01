Seit 1999 mit Schwerpunkt an den US-Märkten und DE-Märkten aktiv. Seitdem 3 heftige Crash´s and den Weltbörsen mitgemacht. Jede Krise sollte einen, zu einem noch besseren und erfahrenerem Anleger, machen. Aufgrund dieser Erlebnisse bevorzuge ich es in Unternehmen mit hohem Value zu investieren. Hoher Cashbestand, geringer Schuldenstand und ein funktionierendes wachsendes und profitables Geschäftsmodell sind essentiell. Wenn die Bilanz gut ist, überlebt ein Unternehmen jede noch so schwere Zeiten an der Börse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre