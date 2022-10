JakobOptimiert

1991er Baujahr, kleiner Tech-Nerd, der versucht den Aktienmarkt nachhaltig deutlich zu schlagen. Über 10 Jahre Börsenerfahrung mit verschiedensten Strategien: Von Valueinvesting mit buy n hold über Vola-Trading und Hebelprodukte bis zu AI TradingBots schon alles dabei gewesen. Daraus hat sich über die Jahre mein Investmentstil entwickelt. Heute investiere ich immer der übergeordneten makroökonomischen Phase angepasst. In verschiedenen Phasen laufen verschiedene Sektoren bzw Investmentstile besser als andere. Diese übergeordneten Marktphasen nutze ich in meiner Portfolio Allokation um deutliche Überrenditen einzufahren. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG In den im Wikifolio enthaltenen Positionen kann ich auch privat selbst investiert sein und auch durch long oder short Kontrakte. Ich ersetze keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Von daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden) die unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Dies gilt auch durch Verwendung von Informationen zu diesem Wikifolio. Die hier genannten Instrumente stellen somit keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre