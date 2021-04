Johannes Hirschmann

Ich studiere Wirtschaftsingenieurswesen in Kassel und bin seit 2017 Mitglied im Börsenverein Göttingen. Neben meinem Studium entwickle ich leidenschaftlich Handelsstrategien, die langfristig den Markt schlagen sollen. Dabei ist mir ein Vorgehen nach einem bestimmten System extrem wichtig, da ein planloses Handeln an der Börse meistens wenig Erfolg hat. Die Leidenschaft für den Handel mit Aktien entdeckte ich durch mein Studium, in dem ich mein Wissen in Finanzen und Investition ausbauen konnte und somit die Aktie als extrem gute Anlagemöglichkeit kennenlernte. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität