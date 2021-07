Ich habe im Sommer 2019 angefangen mich mit Aktien zu beschäftigen am Anfang war ich natürlich ziemlich Planlos, mein erster Trade war Tesla bei ungefähr 180$ aber ohne es zu wissen mit einem 5er Hebel, nach kurzer Zeit verkaufte ich meine 10 Tesla Aktien mit einem sehr geringen Gewinn. Die Börse fing an mich zu Interessieren, ich informierte mich mehr und mehr, trotzdem Handelte ich weiter mit Hebel (diesmal mit dem Verständnis was der Hebel bewirkt). Nach einem Jahr mit hauptsächlich Verlust Trades und Schmerzensgeld änderte die Art wie ich Aktien kaufe. Ich fing an meine Strategie zu ändern und ließ das mit dem Hebeln weg seitdem läuft es seit rund einem Jahr ziemlich gut, ich traf meine Kaufentscheidungen nach Charttechnik und Chancen die ich sah. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre