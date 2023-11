Herzlich willkommen zu unserer Wikifolio-Profil! Mein Name ist Justin Sodhi und ich bin Portfolio Manager & -berater bei JS Advisors Group. Mein Team und ich sind leidenschaftlich in der Welt der Investments unterwegs. Mit einer langen Historie in der Finanzwelt haben wir tiefe Einblicke in Portfolio Management, Asset Management und Consulting gesammelt. Unsere berufliche Reise führte uns durch namhafte Unternehmen, darunter die Big 4, private Banken und renommierte Beratungsgesellschaften. Somit bringen wir viele Erfahrungen mit, die Ihnen zum Vorteil wird. Unser Fokus liegt darauf, einen nachhaltigen Mehrwert für Investoren zu schaffen, unabhängig von den Turbulenzen des Marktes. Die Vielseitigkeit unserer Erfahrungen ermöglicht es uns, flexibel auf verschiedene Marktlagen zu reagieren und stets das Beste im Sinne unserer Anleger zu erreichen. In unseren Wikifolios finden Sie nicht nur Zahlen und Fakten, sondern auch eine klare Philosophie: Transparenz, Vertrauen und eine unerschütterliche Hingabe, um das Beste aus jeder Investmentmöglichkeit herauszuholen. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise, und gemeinsam können wir die Früchte des finanziellen Erfolgs ernten. Neben unsere Wikifolios, bieten wir eine Investment Plattform für unsere exklusive Mitglieder an, die alle unserer Research, Wissen & Dienstleistungen zugreifen können. Das kombiniert mit den Wikifolios sind wir fest davon überzeugt, dass wir Ihnen enormen Mehrwert bringen können! Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie uns partnerschaftlich durch die Welt der Finanzen gehen! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre