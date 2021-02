Hallo und guten Tag werte Tradergemeinde, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name Kai-Uwe Lehmann ( McREAL ) Ich bin 51 Jahre alt und bin seit 30 Jahren in der Finanz-Brange ( seit 16.05.1991 )tätig. Finanzierungen, Kredite, Zinsen, Geldanlagen, Wertpapiere, Aktien, Immobilien, EZB und Fed sowie der Globalfinanz und Währungsmarkt gehören zu meinem täglichen Geschäft. Ich habe eine erfolgreiche Ausbildung zum Versicherungskaufmann und zertifizierten Wertpapierberater absolviert. Mit der Börse beschäftige ich mich seit 2009. Mein Wissen basiert auf Ausbildung in einem Versicherungskonzern, externen Seminaren und Eigenstudium. Ich besitzen 2 REALKONTEN. Langfristige Anlagen habe ich in Rentenfonds investiert. Die aktuelle Marktlage derzeit zeigt, dass Aktienfonds bevorzugt werden. ABER - ich sehe das positiv, denn so komme ich an günstige Anteile meines Rentenfonds. Ich besitze noch ein Trader-Konto für tgl. Aktionen. Hier handel ich überwiegend Zertifikate. In 9 jahren habe ich schon viel Geld verloren und gewonnen-wichtig ist der Weg und das Ziel, von dem man sich nie abbringen darf. Aus Fehlern lernt man..ebenso aus positiven Entscheidungen. Noch ein Wort zur Marktlage: Wir haben gute Chancen das der DAX bis 2018 auf 14.000 Punkte steigt. Zinsen bleiben weiter bei fast 0%. Was mir etwas Sorgen macht ist der starke € ( Stand 05.12.17 bei 1,1877) Nur wer GROSS denkt, kann großes bewegen. Update 31.05.2018 Die Sorge um den starken Euro war berechtigt. Italiens Regierungsbildung und die Strafzölle von Mf. Trump in den USA lassen den DAX fallen. Ich denke, dass die kommenden Wochen 11400 Pkt. das Ziel sein könnten. - also ca. 1200 Punkte vom heutigen Stand. In diesem Sinne ... happy trading mehr anzeigen

