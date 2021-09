Seit etwa 2015 lege ich Geld in Wertpapieren an, seit über einem Jahr mit genauer Marktbeobachtung und Ausnutzung auch kurzfristiger Renditechancen. Über die Zeit habe ich ein Depot mit etwa ständig 25 Aktien in unterschiedlicher Gewichtung für mich erarbeitet. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator