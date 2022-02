Ahmet Kaya

Bereits zu Schulzeiten habe ich begonnen zunächst in aktiv gemanagte Fonds und dann im Hype des Neuen Marktes in Einzelaktien zu investieren. Nach dem Studium und einigen Jahren Berufserfahrung bin ich aktiv wieder in das Thema vor allem über ETFs reingekommen. Das passive investieren in ETFs dient auch für uns als Familie als langfristige Strategie für den Vermögensaufbau im Alter. Die Tatsache, dass es irgendwie doch nie einen auf einen persönlich zugeschnittenen ETF gibt, der alle Wünsche jedes einzelnen abdeckt, hat mich dazu inspiriert, mein eigenes Wikifolio anzulegen. Ich lege hier viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen werde ich in meinem Wikifolio auch nur ESG Leaders berücksichtigen. Nachdem ich das Thema Faktor-Investing bei ETFs näher angeschaut habe, hat mich das Thema fasziniert und ich bin der festen Überzeugung, dass langfristig vor allem zwei Faktoren hier einen sehr positiven Einfluss auf die Performance haben können: Quality und Momentum. Zu guter letzt ist mir aufgefallen, dass der Markt für Investoren, die Wert darauf legen, dass ihr Investment Halal ist, sehr begrenzt ist. Deswegen habe ich mich entschieden, in meinem Wikifolio auch dieses Screening mit einzubauen, um so einer noch breiteren Audience dienen zu können. Wenn Ihr Fragen zu meinem Wikifolio habt, schreibt mir einfach. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre