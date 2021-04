David Hofmann

Seit mehreren Jahren verfolge ich börsentäglich die Kurse und News und analysiere vor allem die Kursbewegungen des deutschen Leitindex DAX. Meine Entscheidungen treffe ich hauptsächlich nach der technischen Analyse, die Positionsgrößen und Hebelgrößen sind stark von der aktuellen Volatilität abhängig. Da ich häufig mit Derivaten mit teils sehr hohem Hebel und großen Positionen handle, sollten Sie sich durch Stop-Loss absichern oder im worst case einen Totalverlust ertragen können. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in den behandelten Aktien, Zertifikaten und Indizes halten. ICH ÜBERNEHME KEINE VERANTWORTUNG für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen und durch Anlage in meine wikifolios entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Risikohinweis: Die in meinen Musterdepots vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Bitte beachten Sie das Wertpapierprospekt. mehr anzeigen

