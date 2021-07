Seit über 15 Jahren beobachte ich das Auf und Ab an den internationalen Finanzmärkten. Was lag da näher, als sich selbst mit den Chancen und Risiken zu beschäftigen, die mit einem Engagement an den Kaqpitalmärkten einhergehen. Unterstützt wurde ich dabei von meinem Ehemann, der noch weitaus längere Erfahrungen in diesem Bereich aufweisen kann. So konnte ich über die Jahre hinweg wertvolle Erfahrungen und Informationen sammeln, die ich in mein Musterdepot bei Wikifolio einfliessen lasse. Alle schöne Worte und Beschreibungen haben jedoch keinerlei Bedeutung, wenn die veröffentlichten Musterdepots nicht überzeugen können. Deshalb möchte ich dieser Stelle keine weiteren Erklärungen abgeben, sondern den Fokus auf mein Musterdepot lenken. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre