Hauptberuflich bin ich seit 12 Jahren Ingenieur, in meiner Freizeit beschäftige Ich mich gerne mit Wirtschaft und dem Aktienmarkt, welchen Ich schon seit ca. 10 Jahren beobachte. Aktien habe ich in dieser Zeit nur in geringen Mengen gekauft und den größten Teil in Fonds und ETFs investiert. Über den Austausch mit Freunden und Bekannten bin ich auf die Idee zum eigenen Wikifolio gekommen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre