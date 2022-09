Marco Lermer

Meine Erfahrung mit Wertpapieren habe ich vor zirka 10 Jahren mit Aktien auf- und ausgebaut, erstmal nur im Bezug zu Kennzahlen wie KGV, Shiller-KGV und KBV. Danach habe ich mich sehr für Derivate interessiert, vor allem die Möglichkeiten des vollautomatischen Handelns. Was mich besonders auf Wertpapiere und den Handel aufmerksam gemacht hat waren zu diesem Zeitpunkt die Nachrichten bezüglich der Subprime Krise von 2007/2008. Trading Erfolge hatte ich 2007/2008 da ich die Krise ausgelassen habe, das ist auch ein großer Erfolg eine Krise einfach komplett auszulassen. Aktuell ist es ähnlich wie in Japan von 1990 bis heute, ich denke das es ein Auf und Ab geben wird. Mal ein tieferes Ab, mal ein höheres Auf, letztendlich wird es seitwärts Märkte geben. Die Zentralbanken werden sich mal besser, mal schlechter um Inflationäre und Deflationäre Tendenzen kümmern können. Ich wende normalerweise zwischen 2 und 3 Stunden je Woche für meine Handelsideen auf. Ich plane zudem verschiedene technische Hilfsmittel zu entwickeln, die mir ganz einfach Meldungen per Email Nachricht zu kommen lassen, da die Medienflut doch schon sehr weitreichend ist. mehr anzeigen

