Martin Koch

Aktienhandel seit 2000 mehr oder weniger sporadisch, seit 2012 täglich hauptsächlich mit Options-, Future- und ETF-Handel im US-Markt aktiv, seit 2016 auch mit systematischem Aktienhandel. Da aktives, regelbasiertes Handeln meiner Meinung nach bessere Renditen bei geringerem Risiko verspricht als passives Investieren, bietet sich der Einsatz von Handelssystemen in einem Wikifolio an. Dadurch wird der ständige Kapitalabfluss durch die Abgeltungssteuer vermieden. Die von mir erstellten wikifolio sollen eine Möglichkeit bieten, in Handelssysteme zu investieren, ohne von den genannten steuerlichen Nachteile schon während der Laufzeit des Investment behelligt zu werden. Zum Schluss (bei Veräußerung des Zertifikates) schlägt das Finanzamt doch zu, aber bis dahin hat das gesamte Geld für mich gearbeitet und generiert einen nicht zu unterschätzenden Zinseszins-Effekt. Ziel eines Investment Portfolios sollte meiner Meinung nach sein, eine stabile langfristige Ertragskurve mit geringen Drawdowns zu schaffen. Das geht, unabhängig von den Ertragszielen, nur mit angemessener Diversifizierung. Die wikifolio selbst sollen als Bestandteil eines Investment Portfolios diesem Ziel dienen und sind daher nicht als "all inclusive"-Gesamtinvestment konzipiert. Dennoch sollen sie für sich gesehen ebenfalls dem Gebot "safety first" folgen und mit geringem Risiko die Chancen des Kapitalmarktes nutzen. Mein erstes wikifolio, dass auf kurzfristigem Trendhandel in ETFs angelegt war, ist leider den von mir anfangs nicht richtig wahrgenommenen hohen Geld-Brief-Spannen zum Opfer gefallen und musste folgerichtig eingestellt werden. mehr anzeigen

