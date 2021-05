KryptoChris

Ich beschäftige mich bereits seit einem Jahr intensiv mit alternativen Anlagemöglichkeiten und bin seitdem auf dem Aktienmarkt und Kryptomarkt aktiv. Um in Zeiten der Nullzins-Politik der EZB noch Rendite erwirtschaften zu können bin ich auf den Aktienmarkt aufmerksam geworden. Er bietet enormes Renditepotenzial und das möchte ich nutzen. Erfolge konnte ich bereits im Bereich Cannabis, Wasserstoff und im Kryptowährungssegment erzielen. Die Marktlage ist momentan sehr gut. Gerade die Clean Energy bietet riesiges Potenzial und befindet sich noch am Anfang der Reise. Ich versuche selbst so viel Zeit wie möglich in die Handelsidee zu stecken, da ich die Nr. 1 auf wikifolio werden will und das geht nur durch erfolgreiches Investment. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre