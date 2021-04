Christian Freytag

Erste Kontakte zur Börse habe ich in der Schulzeit durch ein Börsenspiel gesammelt. Die ersten Investitionen waren dann mit 17 im Jahr 2000 eine Deutscher Aktienfonds, sowie ein Biotechfonds. Dies war natürlich durch den Einstiegszeitpunkt nicht sehr erfolgreich. Also habe ich Jahre später die beiden Fonds verkauft und meine Entscheidungen selber getroffen. Am Anfang noch relativ holprig, mit der Zeit dann aber erfolgreicher. Inzwischen trade ich jeden Tag. Privat auch mit Hebelprodukten, dies dann meist recht kurzfristig. Den Hauptteil des Depots halte ich aber langfristig um von großen, mehrjährigen Aufwärtstrends zu partizipieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre