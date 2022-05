Ich beschäftige mich bereits seit meinem 16. Lebensjahr mit den Themen Aktien und Wirtschaft. In diesen Jahren habe ich mir ein breites Wissen in fundamentaler, sowie technischer Analyse angeeignet. Es bereitet mir eine große Freude mich täglich auf den aktuellsten Stand der wirtschaftlichen Lage zu bringen und dadurch mein Wissen zu erweitern. Seit nunmehr 6 Jahren handle ich mit einem Echtgelddepot sehr erfolgreich am Aktienmarkt und habe es in 5 der 6 Jahre geschafft den Markt (Dax) in seiner Performance zu schlagen. Mit dieser Praxiserfahrung und dem Wissen der vielen Finanzbücher (mehr als 100), die ich in dieser Zeit gelesen habe, möchte ich auf diesem Weg möglichst vielen Menschen einen nachhaltigen Vermögensaufbau ermöglichen. Ich freue mich auf eine spannende Reise! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre