Leaninvestor

Hey mein Name ist Ruben Altmann. Ich möchte, dass DU mehr aus deinem Geld machst. Aus diesem Grund habe ich mich nach meinem Masterstudium 2019 entschlossen, eine Finanzplattform aufzubauen. Diese soll Privatanlegern das nötige Wissen an die Hand geben, um bessere Investmententscheidungen zu treffen. Mehr über meine Investment-Strategie erfährst du auf meinem Youtube-Kanal: Lean Invest. Bereits als Kind hat mich der Aktienmarkt fasziniert und in seinen Bann gezogen. Eine richtige Leidenschaft für das Investieren entwickelte ich dann als Schüler mit dem „Planspiel Börse“ der Sparkasse. Im Wirtschaftsingenieur-Studium machte ich Bekanntschaft mit den ersten Kryptowährungen und schrieb meine Bachelor-Thesis über Bitcoin und Co. Am Aktienmarkt investiere ich schon über 5 Jahre. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Privatanleger den Aktienmarkt schlagen kann, wenn er dafür die richtigen Werkzeuge nutzt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre