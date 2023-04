Over 30 years of market experience. All kind of market situations offer trading opportunities. Important is a good base of analytical instruments to identify real opportunities. The overall aim is to grow 2digit/year. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre